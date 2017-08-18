В Киеве сегодня до +32°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 18 августа в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:50, а зайдет в 20:12.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 августа, в Украине без осадков, на востоке и в центре до +34°.

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