В Украине сегодня без осадков, местами жара до +34° (карта)

08:05, 18 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 августа, в Украине без осадков, на востоке и в центре до +34°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти на всей территории Украины

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +32°. В центре без осадков, температура днем до +34°.

Прогноз на 18 августа / УНИАН
Прогноз на 18 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 августа - Евстигней житник. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
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