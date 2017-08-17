В Киеве завтра без осадков, днем до +32°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 августа, в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:50, а зайдет в 20:12.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в Украине без осадков, температура до +34°.

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