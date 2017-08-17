Завтра в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 18 августа в Украине без осадков, температура до +34°.

В Украине завтра будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.

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На западе Украины в пятницу переменная облачность. Днем до +31°.

В северных областях без осадков. Температура до +32°. В центре Украины небольшая облачность, температура днем до +34°.

Согласно народному прогнозу, 18 августа - Евстигней житник. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

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