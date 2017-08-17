Число жертв наводнений в Бангладеш увеличилось до 57 человек

15:53, 17 августа 2017
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Не менее 57 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Бангладеш.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ранее сообщалось о 28 погибших, передает "РИА Новости" со ссылкой на Департамент реагирования на чрезвычайные ситуации страны.

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Мощные ливни накрыли Бангладеш в конце прошлой недели. Осадки привели к резкому росту уровня воды в реках, учитывая тот факт, что протекающий в стране Ганг несет воду из пострадавшей от стихии Индии.

Напомним, в июне на юге Бангладеш в результате схода оползней погибли по меньшей мере 125 человек. 

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