Число жертв наводнений в Бангладеш увеличилось до 57 человек
Не менее 57 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Бангладеш.
Ранее сообщалось о 28 погибших, передает "РИА Новости" со ссылкой на Департамент реагирования на чрезвычайные ситуации страны.
В центре Китая 750 тысяч человек пострадали от сильных ливней
Мощные ливни накрыли Бангладеш в конце прошлой недели. Осадки привели к резкому росту уровня воды в реках, учитывая тот факт, что протекающий в стране Ганг несет воду из пострадавшей от стихии Индии.
Напомним, в июне на юге Бангладеш в результате схода оползней погибли по меньшей мере 125 человек.
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