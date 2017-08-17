В Португалии 1200 человек борются с лесными пожарами

В Португалии не утихают лесные пожары, в стране зафиксировано десятки очагов возгорания.

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С огнем борются более 1200 человек. Из-за пожара эвакуировали жителей деревни Вила де Кодес, сообщает Euronews.

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15 август огонь разгорелся в населенном пункте Вила де Рей в 150 километрах от Лиссабона.

Сейчас на большей части территории Португалии наблюдается сильнейшая засуха. Тушение огня осложняют высокая температура воздуха и сильные порывы ветра.

Отмечается, что по меньшей мере 55 человек пострадали за неделю в результате лесных пожаров.

Напомним, пожарные взяли под контроль огонь, бушевавший в лесах в 45 километрах от Афин.