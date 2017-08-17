Синоптик рассказала, когда Украину отпустит жара

В конце этой недели в западные области Украины придет похолодание, которое распространится на другие регионы.

Жара продержится в Украине до конца недели / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет долгожданное похолодание, сообщает Еспресо.TV.

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"20 августа на запад придет ощутимое похолодание и будет двигаться в восточном направлении. 24 августа жары уже не будет", - сказала Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни и почти до конца недели в большинстве областей сохранится высокая температура от +29° до +34°. Прохладно будет только ночью.

Напомним, 17 августа в Украине местами пройдут дожди, в центре до +35°.