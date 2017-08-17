В центре Китая 750 тысяч человек пострадали от сильных ливней

В последние дни в китайской провинции Хунань идут сильные дожди.

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В результате пострадали 750 тыс. жителей, сообщает Xinhua со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

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Стихия разрушила 1102 постройки, в срочном порядке было эвакуировано 88,5 тыс. человек, пострадали посевы на площади 43,16 тыс. га.

Мощные ливни начались в регионе 11 августа. По прогнозам метеорологов, в Хунани 19-20 августа также ожидаются сильные дожди.

Напомним, проливные дожди в восточной афганской провинции Хост привели к наводнениям.