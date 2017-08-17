В Греции удалось взять под контроль масштабный лесной пожар (фоторепортаж)
Пожарные взяли под контроль огонь, бушевавший в лесах в 45 километрах от Афин.
Пожар начался 13 августа и уничтожил тысячи гектаров леса и десятки домов, сообщает Euronews.
В Запорожской области горело 5 га леса
16 августа на место стихийного бедствия прибыл премьер-министр Греции Алексис Ципрас. По его словам, "Греции удалось избежать худшего".
Ранее сообщалось, в 145 км от Лиссабона (Португалия) более 500 пожарных занимаются тушением очагов возгорания.
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