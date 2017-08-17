Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти на всей территории Украины 17-18 августа.

В Украине сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

По данным Гидрометцентра, 17-18 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, местами в Херсонской, Николаевской, Сумской областях чрезвычайная (5-го класса), на остальной территории (кроме Закарпатья и Одесской) - высокая (4-го класса) пожарная опасность.

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В Киеве и Киевской области 17-18 августа высокая (4-го класса), местами чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

Напомним, 17 августа в западных регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.