На западе Украины объявили штормовое предупреждение

09:34, 17 августа 2017
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Сегодня, 17 августа, в западных регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

На западе Украины ожидается ухудшение погодных условий / УНИАН
На западе Украины ожидается ухудшение погодных условий / УНИАН

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня сохранится жаркая погода, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Так, 17 августа в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях, днем в Карпатах местами гроза, град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, до конца недели в Украине сохранится жара.

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