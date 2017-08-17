На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 17 августа, в западных регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

На западе Украины ожидается ухудшение погодных условий / УНИАН

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, 17 августа в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях, днем в Карпатах местами гроза, град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, до конца недели в Украине сохранится жара.