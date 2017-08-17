В Киеве сегодня будет жарко и без осадков

08:30, 17 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 августа в столице без осадков, днем до +30°.

В Киеве сегодня без осадков / focus.ua
В Киеве сегодня без осадков / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

До конца недели в Украине сохранится жаркая погода - синоптик

Солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 20:14. 

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Украине местами пройдут дожди, в центре до +35°.

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