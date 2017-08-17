В Украине сегодня сохранится жаркая погода, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 17 августа в Украине местами пройдут дожди, в центре до +35°.

В Украине будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди с грозами. Днем теплее всего будет в Ривненской области - до +30°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре переменная облачность, температура днем до +35°.

Прогноз на 17 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов.

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