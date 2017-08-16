Народный синоптик прогнозирует еще две волны похолодания до конца августа

Уже с 28-29 августа с похолоданием в Украине начнутся дожди.

В Украину до конца месяца придет две волны похолодания / фото galleryua.com, viktort

В августе в Украине будет две волны похолодания, и одна из них начнется уже скоро. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет ТСН.uа.

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По его словам, первое резкое снижение температуры произойдет уже в четверг, 17 августа. В течение четырех дней, до 22 августа, температура днем будет держаться на уровне 21-22 градусов тепла.

После этого в Украине снова произойдет потепление до 25-26 градусов днем, которое продлится до 26 августа, а затем - снова постепенное похолодание.

"А уже с 26 августа состоится уже полное понижение температуры. И с 28-29 августа начнутся дожди. Падение температуры составит до 20-21 градусов днем", - рассказал Горбань.

Как и специалисты Укргидрометцентра, народный синоптик сравнивает нынешнюю жару с летом 2010 года.

"Только тогда центр засухи просчитывался в Поволжье. Мой расчет указывал на то, что в радиусе 1,5 тыс. км вокруг Поволжья никакого урожая не будет. И тогда действительно семь областей РФ уборки урожая не делали, все сгорело. А в этом году центром засухи стала европейская часть континента. В Греции и Португалии с новой силой вспыхнули лесные пожары. Что происходит в Италии, Португалии, Испании, Хорватии, Черногории, Греции, Болгарии, Румынии - видно в СМИ. Центр этого антициклона распространяется до 3 тыс. км, так и мы попали в эту зону", - пояснил народный синоптик довольно высокие нынешние температуры.

Справка. Народный синоптик Леонид Горбань делает прогнозы, используя закономерности влияния планет Солнечной системы на климат Земли. В своей работе он пользуется методикой расчета числовых рядов планет, которую использовали еще в древнем Китае. Этой работой интересовался, в частности, Пифагор.