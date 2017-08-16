Восток Афганистана пострадал от сильного наводнения

Проливные дожди в восточной афганской провинции Хост привели к наводнениям.

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В результате погибли два человек, в том числе ребенок, передает Xinhua.

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Губернатор округа Гулаб Мангал Мусахил сообщил, что наводнения произошли в районе Зоргот округа Муса-Хил. По его словам, в округе наводнениями уничтожен урожай на территории в 500 акров, пострадали сады и магазины, погибли десятки голов скота.

Напомним, не менее 91 человека погибли, более 9,6 млн пострадали в результате наводнений в штате Бихар на востоке Индии.