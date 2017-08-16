Восток Афганистана пострадал от сильного наводнения

16:06, 16 августа 2017
705
0

Проливные дожди в восточной афганской провинции Хост привели к наводнениям.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В результате погибли два человек, в том числе ребенок, передает Xinhua.

На юге Китая шесть человек погибли в результате наводнений

Губернатор округа Гулаб Мангал Мусахил сообщил, что наводнения произошли в районе Зоргот округа Муса-Хил. По его словам, в округе наводнениями уничтожен урожай на территории в 500 акров, пострадали сады и магазины, погибли десятки голов скота.

Напомним, не менее 91 человека погибли, более 9,6 млн пострадали в результате наводнений в штате Бихар на востоке Индии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей