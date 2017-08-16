В Киеве завтра без осадков, днем жара до +30°

17:00, 16 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 августа, в столице переменная облачность, днем до +30°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 20:14. 

До конца недели в Украине сохранится жаркая погода - синоптик

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Украине местами пройдут дожди с грозами, местами до +35°.

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