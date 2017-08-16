В Киеве завтра без осадков, днем жара до +30°
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 августа, в столице переменная облачность, днем до +30°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 20:14.
До конца недели в Украине сохранится жаркая погода - синоптик
Как сообщал УНИАН, 17 августа в Украине местами пройдут дожди с грозами, местами до +35°.
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Погода в Украине
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Винница+18°... +9°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запорожье+24°... +15°
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Ивано-Франковск+18°... +7°
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Киев+20°... +12°
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Кировоград+23°... +12°
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Луганск+26°... +15°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+18°... +8°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницкий+17°... +8°
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Черкассы+22°... +12°
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Чернигов+21°... +10°
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Черновцы+19°... +9°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 79 %
Давление: 749 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 68 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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