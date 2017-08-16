Завтра на западе Украины пройдут дожди с грозами, во всех регионах будет жарко (видеопрогноз)

16:30, 16 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 17 августа в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.

Завтра по всей Украине будет жарко / ozb.co.kr
Завтра по всей Украине будет жарко / ozb.co.kr

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди с грозами. Днем до +29°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +30°. В центре Украины также без осадков, температура днем до +35°.

До конца недели в Украине сохранится жаркая погода - синоптик

Согласно народному прогнозу, 17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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