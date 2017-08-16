До конца недели в Украине сохранится жаркая погода - синоптик

В ближайшие дни в Украине будет больше +30 градусов.

До конца недели в Украине будет жарко / УНИАН

Температура воздуха начнет снижаться только в воскресенье. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"В пределах Украины в течение 17 августа ожидается +27...+33 градуса. Лад и летняя гармония.

В Киеве ближайшей ночью ожидается +16...+18 градусов, без осадков, звездно, в течение дня завтра солнечно, сухо и +28...+30 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, 18-20 августа в Украине будет преобладать жара. Только в воскресенье в западных областях температура воздуха снизится.

Напомним, в среду, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.