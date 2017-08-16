До конца недели в Украине сохранится жаркая погода - синоптик

14:37, 16 августа 2017
1577
0

В ближайшие дни в Украине будет больше +30 градусов.

До конца недели в Украине будет жарко / УНИАН
До конца недели в Украине будет жарко / УНИАН

Температура воздуха начнет снижаться только в воскресенье. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня до +29°, вечером пройдет дождь с грозой

"В пределах Украины в течение 17 августа ожидается +27...+33 градуса. Лад и летняя гармония.

В Киеве ближайшей ночью ожидается +16...+18 градусов, без осадков, звездно, в течение дня завтра солнечно, сухо и +28...+30 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, 18-20 августа в Украине будет преобладать жара. Только в воскресенье в западных областях температура воздуха снизится.

Напомним, в среду, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей