До конца недели в Украине сохранится жаркая погода - синоптик
В ближайшие дни в Украине будет больше +30 градусов.
Температура воздуха начнет снижаться только в воскресенье. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сегодня до +29°, вечером пройдет дождь с грозой
"В пределах Украины в течение 17 августа ожидается +27...+33 градуса. Лад и летняя гармония.
В Киеве ближайшей ночью ожидается +16...+18 градусов, без осадков, звездно, в течение дня завтра солнечно, сухо и +28...+30 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, 18-20 августа в Украине будет преобладать жара. Только в воскресенье в западных областях температура воздуха снизится.
Напомним, в среду, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.
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Винница+18°... +9°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +14°
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Запорожье+24°... +15°
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Ивано-Франковск+18°... +7°
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Киев+20°... +12°
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Кировоград+23°... +12°
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Луганск+26°... +15°
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Луцк+16°... +8°
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Николаев+24°... +14°
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