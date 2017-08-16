На востоке Индии более 9,6 млн человек пострадали от наводнения

Не менее 91 человека погибли, более 9,6 млн пострадали в результате наводнений в штате Бихар на востоке Индии.

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Наводнения были вызваны дождями, которые шли в течение трех дней. В результате были затоплены большие участки земли в районах к северу и востоку от города Патна, сообщает Xinhua со ссылкой на официальных представителей Индии.

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Стихия охватила 12 районов и ситуация с наводнениями продолжает ухудшаться. Спасатели эвакуировали тысячи местных жителей.

Местные власти создали лагеря для оказания помощи пострадавшим и два вертолета были использованы для сбрасывания продуктов питания в пострадавшие районы.

Напомним, из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая с 12 августа начались наводнения.