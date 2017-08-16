В Греции продолжают бороться с лесным пожаром близ Афин

К северо-востоку от Афин пожар поглотил тысячи гектаров соснового леса.

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С огнем борются три пожарных самолета и шесть водометных вертолетов, а также 180 пожарных и около 100 военнослужащих, сообщает Euronews.

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Отмечается, что огонь повредил десятки домов, были эвакуированы гости двух летних лагерей. В некоторых местах объявили чрезвычайное положение.

На данный момент не известно, что именно привело к возгоранию.

Напомним, в Португалии около двух тысяч пожарных борются с огнем. Огонь охватил леса в округах Каштелу Бранку, Сантареме, Вила Реале, Коимбре, Лейрии и Авейро.