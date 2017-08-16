На юге Китая шесть человек погибли в результате наводнений

Из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая с 12 августа начались наводнения.

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Жертвами наводнений стали шесть человек, еще один числится пропавшим без вести, сообщает Xinhua со ссылкой на местные спасательные службы.

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Всего от бедствий пострадали 79,8 тыс человек, в экстренном порядке эвакуированы 4146 человек. Кроме того, наводнения нанесли ущерб 3120 га сельскохозяйственных угодий, обрушилось 58 строений.

Напомним, три человека погибли, более 530 тысяч пострадали из-за ливней в китайской провинции Хунань.