На юге Китая шесть человек погибли в результате наводнений
Из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая с 12 августа начались наводнения.
Жертвами наводнений стали шесть человек, еще один числится пропавшим без вести, сообщает Xinhua со ссылкой на местные спасательные службы.
Жертвами наводнения и оползня в Сьерра-Леоне стали почти 400 человек
Всего от бедствий пострадали 79,8 тыс человек, в экстренном порядке эвакуированы 4146 человек. Кроме того, наводнения нанесли ущерб 3120 га сельскохозяйственных угодий, обрушилось 58 строений.
Напомним, три человека погибли, более 530 тысяч пострадали из-за ливней в китайской провинции Хунань.
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