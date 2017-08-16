Жертвами наводнения и оползня в Сьерра-Леоне стали почти 400 человек (видео)
В столице Сьерра-Леоне Фритауне в результате схода оползня погибли почти 400 человек.
Главный судмедэксперт сообщил, что, по прогнозам, число жертв увеличиться до 500, передает Reuters.
В Китае из-за сильных ливней пострадали 530 тысяч человек
Сотни людей до сих пор считают пропавшими без вести. В моргах города не хватает места для всех умерших.
Ранее сообщалось, что причиной схода оползня и наводнения стали проливные дожди, которые шли в течение нескольких дней.
В Сьерра-Леоне подсчитывают количество жертв разрушительного оползня
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