Жертвами наводнения и оползня в Сьерра-Леоне стали почти 400 человек (видео)

В столице Сьерра-Леоне Фритауне в результате схода оползня погибли почти 400 человек.

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Главный судмедэксперт сообщил, что, по прогнозам, число жертв увеличиться до 500, передает Reuters.

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Сотни людей до сих пор считают пропавшими без вести. В моргах города не хватает места для всех умерших.

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Ранее сообщалось, что причиной схода оползня и наводнения стали проливные дожди, которые шли в течение нескольких дней.