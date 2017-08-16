Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:32, 16 августа 2017
528
0

К 18 августа во многих областях Украины ожидается пожарная опасность.

Украинцев предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС
Украинцев предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня до +29°, вечером пройдет дождь с грозой

В частности, 15-18 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, местами Херсонской, Николаевской, Сумской, 15-16 августа и Волынской областях чрезвычайная (5 класса), на остальной территории (кроме Закарпатья и Одесской области) - высокая (4 класса) пожарная опасность.

Также в Киеве и Киевской области 16-18 августа ожидается высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в среду, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей