Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

К 18 августа во многих областях Украины ожидается пожарная опасность.

Украинцев предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В частности, 15-18 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, местами Херсонской, Николаевской, Сумской, 15-16 августа и Волынской областях чрезвычайная (5 класса), на остальной территории (кроме Закарпатья и Одесской области) - высокая (4 класса) пожарная опасность.

Также в Киеве и Киевской области 16-18 августа ожидается высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в среду, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.