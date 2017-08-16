В Киеве сегодня до +29°, вечером пройдет дождь с грозой

08:30, 16 августа 2017
609
0

Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в столице пройдет дождь с грозой, днем до +29°.

В Киеве вечером ожидается гроза / УНИАН
В Киеве вечером ожидается гроза / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер северо-восточный, до 3.2 м/с.

В Японии из-за жары за неделю госпитализировали более 4 тысяч человек

Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:16. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей