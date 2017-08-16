В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

На западе Украины в среду пройдут дожди с грозами. Днем теплее всего будет в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - до +29°.

В северных областях ожидаются дожди. Температура до +29°. В центре практически без осадков, температура днем до +34°.

Прогноз на 16 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями — ожидай снежную зиму.

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