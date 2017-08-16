Греция просит у ЕС помощи в борьбе с пожарами

01:34, 16 августа 2017
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Франция сообщила, что не может оказать помощь, поскольку пожарная служба страны сейчас борется с огнем на своей территории.

Вертолет тушит пожар на севере от Афин / REUTERS
Вертолет тушит пожар на севере от Афин / REUTERS

Греция во вторник, 15 августа, обратилась к Европейскому Союзу за помощью в тушении пожаров, которые бушуют в стране уже три дня, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь пожарной службы страны Ставрола Малири сообщила, что для тушения огня стране необходимо больше пожарных самолетов.

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"Огонь продвигается с высокой скоростью. Из-за масштабов и интенсивности пожаров страна подала запрос на предоставление воздушных средств", - отметила она.

Кипр решил отправить в Греции группу из 60 пожарных и шести автомобилей. Франция сообщила, что не может оказать помощь, поскольку пожарная служба страны в это время борется с огнем на своей территории.

Из-за финансового кризиса и мер экономии Греция не смогла модернизировать свой флот пожарных самолетов, не все из 16-ти имеющихся готовы к использованию. Reuters сообщает, что 15 августа в тушении огня в районе города Капандрити были задействованы три пожарных самолета и шесть вертолетов.

Как сообщал УНИАН, на юге Европы вновь вспыхнули лесные пожары из-за жары. Больше всего страдают от огня Греция, Португалия и Франция. Власти Греции подозревает, что некоторые пожары, которые вспыхнули на материковой части Греции и на острове Закинтос, были спровоцированы преднамеренным поджогом.

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