В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем температура до +29°

17:00, 15 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 августа, в столице пройдет дождь с грозой, днем до +29°.

В Киеве завтра ожидается дождь с грозой / УНИАН
В Киеве завтра ожидается дождь с грозой / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +23°. Ветер северо-восточный, до 3.3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:16. 

Как сообщал УНИАН, 16 августа в Украине местами пройдут дожди с грозами, местами до +34°.

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