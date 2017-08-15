В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем температура до +29°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 августа, в столице пройдет дождь с грозой, днем до +29°.

В Киеве завтра ожидается дождь с грозой / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +23°. Ветер северо-восточный, до 3.3 м/с.

Читайте также В Японии из-за жары за неделю госпитализировали более 4 тысяч человек

Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:16.

Как сообщал УНИАН, 16 августа в Украине местами пройдут дожди с грозами, местами до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.