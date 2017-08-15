Завтра половину Украины накроют дожди с грозами, во всех регионах будет жарко (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +34°.

Во многих областях Украины ожидаются грозы / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди с грозами. Днем до +29°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +29°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +34°.

Согласно народному прогнозу, 16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями — ожидай снежную зиму.

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