Завтра половину Украины накроют дожди с грозами, во всех регионах будет жарко (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +34°.
На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.
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На западе Украины в среду пройдут дожди с грозами. Днем до +29°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +29°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +34°.
Согласно народному прогнозу, 16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями — ожидай снежную зиму.
Прогноз погоды в Украине на среду, 16 августа
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Погода в Украине
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Винница+18°... +9°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +14°
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Житомир+19°... +9°
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Запорожье+24°... +15°
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Ивано-Франковск+18°... +7°
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Киев+20°... +12°
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Кировоград+23°... +12°
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Луганск+26°... +15°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+25°... +14°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+18°... +8°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+24°... +13°
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Херсон+25°... +14°
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Хмельницкий+17°... +8°
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Черкассы+22°... +12°
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Чернигов+21°... +10°
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Черновцы+19°... +9°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 79 %
Давление: 758 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 68 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Фаза луны:
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