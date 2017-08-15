В Китае из-за сильных ливней пострадали 530 тысяч человек

15:43, 15 августа 2017
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Три человека погибли, более 530 тысяч пострадали из-за ливней в китайской провинции Хунань.

Наводнение в Китае / Xinhua
Наводнение в Китае / Xinhua

Из-за разгула стихии обрушились 999 построек, в срочном порядке было эвакуировано 48,8 тыс. человек, пострадали сельхозпосевы на площади 27,29 тыс. га, сообщает Xinhua со ссылкой на местный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

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Сильные дожди начались в Хунани 11 августа. Из-за осадков в провинции были временно закрыты 20 туристических зон.

Одним из наиболее пострадавших городов стал Юэян. Здесь были повреждены дамбы, мосты, автомобильные дороги, обрушились жилые дома, часть жителей осталась без воды и электричества, серьезно пострадала инфраструктура.

По прогнозам метеорологов, 15 августа в юго-западных и центральных районах Хунани ожидаются ливни.

Напомним, рядом с популярным сафари-парком Читван в Непале из-за наводнения заблокированы сотни людей, в том числе иностранцы.

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