В Японии из-за жары за неделю госпитализировали более 4 тысяч человек

14:30, 15 августа 2017
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Три человека погибли, почти 4,3 тыс. были госпитализированы за неделю в Японии из-за жары.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Больше половины пострадавших – пожилые люди, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное пожарное управление Японии.

Европа страдает от жары и сильных дождей

Отмечается, что число госпитализированных сократилось почти на 1,5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей благодаря тому, что в центральной части Японии установилась облачная погода, температура не поднимается выше 30 градусов Цельсия.

С 1 мая в стране из-за высокой температуры погибли 42 человека. Местных жителей призывают пить как можно больше воды, носить головные уборы и стараться не проводить много времени на солнце.

Напомним, этим летом Италия страдает от засухи – недостаток воды угрожает жителям Рима и столичного региона.

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