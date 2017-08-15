В Одессе из-за непогоды упало дерево

13:48, 15 августа 2017
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Спасатели с помощью бензопилы распилили дерево и убрали с дороги.

Спасатели оперативно убрали дерево / фото ГСЧС
Спасатели оперативно убрали дерево / фото ГСЧС

В Одессе из-за непогоды на дорогу упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

"В Одессе по переулку Испанский упало дерево на проезжую часть дороги - необходима помощь чтобы его убрать. Спасатели с помощью бензопилы распилили дерево и убрали с дороги", - сказано в сообщении.

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