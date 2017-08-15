В Португалии с новой силой вспыхнули лесные пожары (видео)

В Португалии около двух тысяч пожарных борются с огнем.

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Огонь охватил леса в округах Каштелу Бранку, Сантареме, Вила Реале, Коимбре, Лейрии и Авейро, сообщает Euronews.

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В городке Вила де Реи в округе Каштелу Бранку действуют около 500 пожарных при поддержке 142 специальных машин для тушения огня и 9 пожарных самолетов. 13 августа на помощь прибыли пожарные из ЕС. В частности, Испания прислала 120 пожарных, 27 машин и 3 самолета.

Быстрому распространению пожаров способствуют жаркая погода и сильный ветер. Новые очаги возгорания возникают непрерывно.

Напомним, в штате Мату-Гросу на западе Бразилии сгорело 5 тысяч га леса.