В Непале животные помогают вывозить заблокированных туристов из затопленного сафари-парка (видео)

12:26, 15 августа 2017
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Рядом с популярным сафари-парком Читван в Непале из-за наводнения заблокированы сотни людей, в том числе иностранцы.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На помощь им направили не только спасателей, но и животных, на которых туристы приехали посмотреть, говорится в сюжете ТСН.

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В Непале затоплены более 60 тысяч домов. Под воду ушли и посевы, поэтому в стране прогнозируется нехватка продовольствия.

По последним данным, в результате наводнений и оползней в стране погиб 91 человек.

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