В результате смерча и града в Китае погибли семь человек

В китайском автономном районе Внутренняя Монголия семь человек погибли в результате смерча и града.

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С 11 августа в регионе прошли мощные осадки, местами прошли грозы со штормовым ветром и градом, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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Во Внутренний Монголии из-за непогоды погибли семь человек. Так, пять человек стали жертвами смерча, который произошел 11 августа в Кэшикэтэнском и Вэннютэском хошунах города Чифэн.

Всего пострадали 48 тыс. человек, более 2 тыс. человек эвакуировали.

Напомним, в результате наводнений и оползней в Непале погиб 91 человек.