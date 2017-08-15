В результате смерча и града в Китае погибли семь человек

11:41, 15 августа 2017
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В китайском автономном районе Внутренняя Монголия семь человек погибли в результате смерча и града.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

С 11 августа в регионе прошли мощные осадки, местами прошли грозы со штормовым ветром и градом, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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Во Внутренний Монголии из-за непогоды погибли семь человек. Так, пять человек стали жертвами смерча, который произошел 11 августа в Кэшикэтэнском и Вэннютэском хошунах города Чифэн.

Всего пострадали 48 тыс. человек, более 2 тыс. человек эвакуировали.

Напомним, в результате наводнений и оползней в Непале погиб 91 человек.

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