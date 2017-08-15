Число жертв наводнений и оползней в Непале превысило 90 человек

В результате наводнений и оползней в Непале погиб 91 человек.

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Не менее 38 человек пропали без вести, сообщает The Kathmandu Post со ссылкой на местные власти.

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МВД страны направило более 26 тысяч человек на поисково-спасательные операции. Кроме того, в пострадавшие районы отправились медицинские работники, чтобы предотвратить возможные вспышки заболеваний.

По данным метеорологов, в ближайшие дни в стране не ожидается сильных дождей.

Напомним, ливни накрыли несколько районов Непала 11 августа. Ранее сообщалось о 66 погибших.