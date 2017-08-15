В Украине до 17 августа будет сохраняться пожарная опасность

09:35, 15 августа 2017
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Во многих регионах Украины 15-17 августа ожидается пожарная опасность.

В Украине сохраняется пожарная опасность / ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня до +26°, без осадков

Так, 15-17 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, местами в Черкасской, Полтавской и Волынской областях чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, в Киеве и Киевской области 15 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность, на юге области местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 15 августа в Украине практически без осадков, на востоке до +36°.

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