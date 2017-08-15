В Киеве сегодня до +26°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 15 августа, в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:18.

Как сообщал УНИАН, 15 августа в Украине практически без осадков, на востоке до +36°.

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