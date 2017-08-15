В Украине сегодня практически без осадков, на востоке до +36° (карта)

08:05, 15 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 августа в Украине практически без осадков, на востоке до +36°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

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На западе Украины в понедельник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +25°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +28°. В центре практически без осадков, температура днем до +33°.

Прогноз на 15 августа / УНИАН
Прогноз на 15 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь — будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

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