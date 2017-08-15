В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

05:33, 15 августа 2017
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Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 километров.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца / фото earthquake.usgs.gov
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца / фото earthquake.usgs.gov

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

В результате землетрясения в Перу погиб один человек 

Подземные толчки зафиксированы в 23.49 понедельника по времени UTC. Эпицентр располагался в 141 километре к юго-западу от населенного пункта Абепура (Abepura).

Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 километров. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

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