В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 километров.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца / фото earthquake.usgs.gov

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

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Подземные толчки зафиксированы в 23.49 понедельника по времени UTC. Эпицентр располагался в 141 километре к юго-западу от населенного пункта Абепура (Abepura).

Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 километров. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.