В Сьерра-Леоне в результате схода оползня погибли 200 человек

16:40, 14 августа 2017
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В спасательной операции в настоящее время также задействованы военнослужащие.

На окраине столицы Фритаун прошел разрушительный оползень / фото twitter.com/scccsierraleone
На окраине столицы Фритаун прошел разрушительный оползень / фото twitter.com/scccsierraleone

В Сьерра-Леоне в результате схода оползня и наводнений погибли по меньшей мере 200 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

Тела погибших доставлены в морг. Отмечается, что площадь морга «слишком мала».

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По данным местных властей, в спасательной операции в настоящее время также задействованы военнослужащие.

Ранее вице-президент Сьерра-Леоне Виктор Фо сообщил, что на окраине столицы Фритаун прошел разрушительный оползень.

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