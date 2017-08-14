В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем до +26°

Согласно данным Погода УНИАН, 15 августа в столице пройдет дождь с грозой, днем до +26°.

В Киеве пройдет дождь с грозой / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер северный, до 5.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:18.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 августа, в Украине практически без осадков, на юге и в центре до +35°.

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