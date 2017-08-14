Завтра почти во всей Украине сохранится жаркая погода, местами ожидаются грозы (карта)

16:30, 14 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 15 августа, в Украине практически без осадков, на юге и в центре до +35°.

Завтра практически по все Украине будет жарко / УНИАН
Завтра практически по все Украине будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Крыму гроза Температура до +35°.

Погода на неделю: в Украине будет царить жара, но местами пройдут грозы (карта)

На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями, в Киеве пройдет дождь с грозой. Температура до +27°. В центре Украины без осадков, температура днем до +35°.

Прогноз на 15 августа / УНИАН
Прогноз на 15 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь — будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

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Погода в Украине

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+ 32 °
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Погода Стерлинг
79 %
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