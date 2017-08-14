В результате сильных ливней в Китае погибли два человека

15:41, 14 августа 2017
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В китайской провинции Гуйчжоу в результате сильных ливней погибли два человека.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Еще один человек получил травмы, сообщает Xinhua.

В Иране в результате наводнения погибли девять человек

Из-за дождей, которые начались 11 августа, пострадали дома местных жителей, дороги и сельхозугодья. По данным метеорологов, в ближайшие два дня в некоторых районах по-прежнему ожидаются ливни или сильные дожди.

Напомним, жертвами наводнений и оползней в Непале стали 66 человек, еще 35 человека пропали без вести.

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