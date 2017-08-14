Число жертв наводнений в Непале возросло до 66 человек

14:31, 14 августа 2017
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Жертвами наводнений и оползней в Непале стали 66 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Еще 35 человека пропали без вести, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министерство внутренних дел Непала.

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"На настоящий момент погибли 66 человек. Еще 35 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Ливни накрыли несколько районов Непала 11 августа. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома.

Ранее сообщалось о 49 погибших.

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