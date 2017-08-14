На западе Украины объявили штормовое предупреждение

13:31, 14 августа 2017
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В понедельник, 14 августа, на западе Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"В течение суток 14 августа в западных областях Украины ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье из-за непогоды в ночь на воскресенье, 13 августа, были обесточены восемь населенных пунктов, подтоплены улицы и домохозяйства.

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