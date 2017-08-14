Жителей Киева предупреждают о сильном ветре

12:33, 14 августа 2017
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В Киеве до конца суток 14 августа объявили штормовое предупреждение.

Киевлян предупреждают о сильном ветре / Югополис
Киевлян предупреждают о сильном ветре / Югополис

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°

"В ближайший час с удержанием до конца суток 14 августа в Киеве порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье из-за непогоды в ночь на воскресенье были обесточены восемь населенных пунктов, подтоплены улицы и домохозяйства. Из-за отсутствия света в Берегово всю ночь не работала канализационно-насосная станция, вода затопила три улицы.

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