Погода на неделю: в Украине будет царить жара, но местами пройдут грозы (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков. В большинстве регионов сохранится жаркая погода, похолодает только в западных регионах.

На этой неделе в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. На востоке до +36°. В центре столбик термометра поднимется до +37°, на севере до +27°. В западных регионах до +24°, на юге – до +34°.

Прогноз на 14 августа / УНИАН

Во вторник, 15 августа, в Украине практически без осадков. Днем в центре и на юге до +35°, в остальных регионах Украины +24°...+34°.

Прогноз на 15 августа / УНИАН

В среду, 16 августа, ожидается солнечная погода. Днем в центре до +33°.

Прогноз на 16 августа / УНИАН

В четверг на западе Украины ожидаются грозы. Ночью по стране +13°...+21°, днем на юге и востоке до +34°.

Прогноз на 17 августа / УНИАН

В пятницу ясно и без осадков, только в Крыму пройдет дождь. На юге жара до +35°, в остальных регионах +22°...+33°.

Прогноз на 18 августа / УНИАН

19 и 20 августа практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +13°…+19°. Днем температура по стране +27°...+33°. В воскресенье ночью на западе до +10°, днем в Украине +23°...+33°.

Прогноз на 19 августа / УНИАН

Прогноз на 20 августа / УНИАН

Народный прогноз

14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Спас еще часто называли мокрым, поскольку, по обычаю, в этот день святили воду в реках и озерах. Дождь на медовый спас — пожаров не будет. 15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь — будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

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16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями — ожидай снежную зиму.

17 августа - Авдотьин день. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов. 18 августа - Евстигней житник. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

19 августа - Яблочный Спас. Каков второй Спас, таков январь. Каков день на второго Спаса — таков и Покров (14 октября). 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится — будет дождь.

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