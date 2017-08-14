Мощный ливень в Одессе затопил дороги (фото)

10:59, 14 августа 2017
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В ночь на 14 августа в Одессе прошел сильный ливень, который сопровождался шквалистым ветром. 

Последствия ливня в Одессе /
Последствия ливня в Одессе / "Думская", Олег Зигангиров

Дождь затопил ряд городских дорог, сообщает "Думская".

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"Машины плавали на Лузановке, Пересыпи и Среднефонтанской улице. Сейчас ситуация нормализовалась", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Фонтанке затопило парковку ТЦ "Ривьера".

Непогода в Одессе /
Непогода в Одессе / "Думская", Олег Зигангиров
Последствия ливня в Одессе /
Последствия ливня в Одессе / "Думская", Олег Зигангиров

Напомним, на Закарпатье из-за непогоды, которая пронеслась по региону в ночь на воскресенье, обесточены восемь населенных пунктов, подтоплены улицы и домохозяйства. 

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