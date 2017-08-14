В Иране в результате наводнения погибли девять человек
Наводнения в Ираке, вызванные проливными дождями, стали причиной гибели девяти человек.
Кроме того, четыре человека пропасли без вести. Среди них есть туристы, сообщает IRNA со ссылкой на местные власти.
Почти 730 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Китае
Проливные дожди начались на северо-востоке страны 11 августа. Наводнение также повредило более сотни автомобилей.
Напомним, в результате наводнений и оползней в Непале погибли 49 человек. Местные чиновники называют причиной оползней и наводнений проливные дожди, обрушившиеся на страну.
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