В Иране в результате наводнения погибли девять человек

Наводнения в Ираке, вызванные проливными дождями, стали причиной гибели девяти человек.

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Кроме того, четыре человека пропасли без вести. Среди них есть туристы, сообщает IRNA со ссылкой на местные власти.

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Проливные дожди начались на северо-востоке страны 11 августа. Наводнение также повредило более сотни автомобилей.

Напомним, в результате наводнений и оползней в Непале погибли 49 человек. Местные чиновники называют причиной оползней и наводнений проливные дожди, обрушившиеся на страну.