В 11 областях Украины объявили наивысший уровень пожарной опасности

Сегодня, 14 августа, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

В Украине ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность.

Кроме того, 14-15 августа в Киеве и Киевской области будет преобладать пожарная опасность 4 класса, на юге области местами 5 класса.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в понедельник, 14 августа, в Украине практически без осадков, на востоке до +36°.