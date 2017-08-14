В 11 областях Украины объявили наивысший уровень пожарной опасности
Сегодня, 14 августа, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°
Так, 14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность.
Кроме того, 14-15 августа в Киеве и Киевской области будет преобладать пожарная опасность 4 класса, на юге области местами 5 класса.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.
Напомним, в понедельник, 14 августа, в Украине практически без осадков, на востоке до +36°.
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